J1リーグ通算303試合に出場し、13年から17年までの5年間は新潟にも所属した本紙評論家・成岡翔氏（41）による「翔’seye」。今回は23日に行われた第31節の名古屋戦を振り返り、中3日で迎える27日のG大阪戦でのテーマなども語った。残り7試合。12試合も勝ちがなく、J1残留へ崖っ縁のチームに必要なこととは…。互いに中2日で迎えた試合。守備を固めて“絶対に失点をしない”という名古屋に対し、新潟はボールを保持したものの