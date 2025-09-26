DeNA2軍今季公式戦最終戦となる28日のイースタン・リーグ西武戦（カーミニーク）で、ドラフト2位・篠木健太郎投手がチームの「締め」の先発登板に臨む可能性が浮上した。右腕は、新人で今季開幕1軍入りをつかんだが、その後は2軍調整が続いた。とはいえ、2軍では先発として台頭し期待値は高い。24日同リーグ本拠地最終戦の楽天戦で来季の戦力構想から外れた法大の大先輩である三嶋一輝投手が「サヨナラ登板」に臨んださいに