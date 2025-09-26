◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２５日（日本時間２６日）、４年連続の地区優勝へマジック「１」で迎えた敵地・Ｄバックス戦に先発する。試合前にはＤ・ロバーツ監督（５３）が取材に応じ、「今季の先発陣を見た時、彼は我々にとって“大黒柱”だった。長いイニングが必要な時、支配的な投球が必要な時、常にやっ