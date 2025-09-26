女子ゴルフのミヤギテレビ杯ダンロップ女子は26日から3日間、宮城・利府GCで開催され、大会後には第2回リランキングが行われる。ツアー23勝の横峯さくら（39＝エプソン）は25日、コース内で調整。暫定リランキング46位で、終盤戦もプレーするには今大会で上位に入る必要があるが「意識しないのは難しい。意識した中でどれだけできるか」と冷静に話した。この大会は05年にツアー2勝目を挙げた思い出の舞台。クラブハウスに掲げ