6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が、10月1日から放送されるネイチャーラボのプレミアムホームケアプランド『ラボン』の新商品「グリーンヘブンの香り」の新CM・LAVONS「グリーンヘブン」篇に出演する。【写真】濡れ髪にタオルに包まれ、ナチュラルな魅力を放つ玉森裕太これまでも彼氏感満載な玉森の姿を届けてきた同CMシリーズだが、今回は「グリーンヘブンの香り」をイメージしたさわやかでナチュラルな姿が映し出される