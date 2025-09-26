北海道松前町唐津にある寺の北側で2025年9月26日、クマの目撃がありました。クマの目撃があったのは松前町唐津にある寺の北側で住宅が立ち並ぶ場所です。付近に住む40代女性が自宅の2階窓から、家と停車していた車の間にクマがいるのを目撃し通報しました。クマは大きさから子グマとみられています。付近では、連日クマが目撃されていて、警察はパトロールを強化するなどして、警戒を強めています。