米アップルのロゴ（ロイター＝共同）米アップルは26日、改装した東京・銀座の直営店を開業する。日本の主力店の位置付けで、最新のiPhone（アイフォーン）など全てのアップル製品が購入できる。アップル銀座は2003年11月にオープンし、米国以外では第1号の直営店として知られている。店舗の入ったビルが22年以降に建て替えられ、1階から4階までの4フロアの構成となる。1階はアイフォーンを中心に取りそろえ、最新の「17」シリ