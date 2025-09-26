◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が２５日（日本時間２６日）、４年連続の地区優勝へマジック「１」で迎えた敵地・Ｄバックス戦の試合前に取材に対応。前日２４日（同２５日）に右肩痛などからメジャー復帰し、初のリリーフ登板で１回無安打無失点２奪三振と好投した佐々木朗希投手（２３）について言及した。「