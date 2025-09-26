9月19日に公開された劇場版「チェンソーマン レゼ篇」が、9月24日までの公開6日間で、興行収入20億円を突破した。 「チェンソーマン」公式X（Twitter）の発表によると、公開6日間の観客動員数は135万人、興行収入は20億円超。同Xは「劇場に足を運んでくださった皆様ありがとうございます 全てを巻き込むド派手な血戦はぜひ劇場で！」と呼びかけている。同作の原作はシリーズ累計発行部数3,000万部を突破し、現在「少年ジャンプ＋