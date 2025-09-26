北海道・帯広警察署は2025年9月25日、窃盗の疑いで札幌市豊平区の無職の男（22）を逮捕しました。男は2025年5月26日、午後7時すぎ、帯広市のスーパーで、玩具1個（販売価格7128円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男が盗んだのはコーヒーセットの玩具で、翌日に従業員が「おもちゃが盗まれた」と警察に通報しました。その後、男の行方を捜査したところ、男は別の事件で、大阪府西成警察