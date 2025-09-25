竹達彩奈と村瀬歩 村瀬歩と竹達彩奈が『東京ゲームショウ2025』（千葉・幕張メッセ）会期中の25日、『七つの大罪：Origin』制作発表会』に出席した。主人公「トリスタン」の声優を村瀬歩が担当しているが、今回、竹達彩奈が「ティオレー」役に決まったと発表。竹達は「私自身も驚いています。昨日めちゃくちゃドキドキしていました」発表会では、ゲームを実際にプレイ。村瀬は「すごく楽しかったです！」と笑顔。