NY株式25日（NY時間14:04）（日本時間03:04） ダウ平均45824.16（-297.12-0.64%） ナスダック22243.63（-254.23-1.13%） CME日経平均先物45380（大証終比：-80-0.18%） 欧州株式25日終値 英FT100 9213.98（-36.45-0.39%） 独DAX 23534.83（-131.98-0.56%） 仏CAC40 7795.42（-32.03-0.41%） 米国債利回り 2年債 3.653（+0.049） 10年債 4.178（+0.031） 30年債 4.760