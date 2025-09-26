◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2025年9月25日フェニックス）地区優勝マジック「1」のドジャースは25日（日本時間26日）、敵地でダイヤモンドバックスと対戦する。試合前にドデーブ・ロバーツ監督（53）が囲み取材に応じた。地区4連覇へマジック「1」で迎え、ロバーツ監督は「我々が今シーズンの目標としていたのは、地区優勝することである。非常にやりがいを感じている」とし「いつも言うように、同じ