アーセナルに所属するフランス代表DFウィリアン・サリバが、同クラブとの新契約に合意したようだ。25日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在24歳のサリバはサンテティエンヌの下部組織出身で、2018年にトップチームへと昇格。2019年7月に完全移籍でアーセナルに加わり、その後はサンテティエンヌ、ニース、マルセイユへのレンタル移籍を経験した。2022−23シーズンからアーセナルに復帰すると、1年目から公式戦33試合