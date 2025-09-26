記者会見で退陣の意向を表明した石破首相＝7日、首相官邸国内最大級の投稿サイト「note」の運営会社が、参院選から退陣表明までの石破茂首相に関する投稿文を分析すると、肯定的な内容の割合が18〜38％で推移していたことが26日、分かった。関税交渉が進展した時や平和式典への出席が続いた際には評価が上がり、総裁選前倒しの動きとともに下がった。動向にネット世論が敏感に反応していた様子が浮かんだ。運営会社によると、7