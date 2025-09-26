アメリカのIT大手アマゾンは有料会員サービスの「アマゾンプライム」をめぐる訴訟で、25億ドル＝日本円でおよそ3700億円を支払い、和解することで連邦取引委員会と合意しました。この裁判は2023年6月、アマゾンが有料会員サービスの「アマゾンプライム」に利用者の同意を得ないまま登録させたり、解約手続きを意図的に困難にしたりしたなどとして、FTC＝連邦取引委員会が訴えていたものです。こうしたなか、FTCは25日、アマゾンが1