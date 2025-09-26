川崎市で86歳の女が91歳の夫の首を絞めて殺害したとして逮捕されました。女は「介護に疲れた」と供述しているということです。殺人の疑いで逮捕されたのは、川崎市川崎区の自営業・吉原陽子容疑者（86）です。吉原容疑者はきのう午前、自宅のマンションで、夫の吉原清さん（91）の首を絞めて殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、介護の手伝いに来ていた長女が買い物から帰ってきたところ、介護用のベッドで息をしてい