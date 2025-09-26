アメリカ政府からビザの発給を拒否されたパレスチナ自治政府のアッバス議長が、国連総会の一般討論にビデオ演説で参加し、将来のガザ統治にイスラム組織ハマスは「関与しない」と強調しました。アッバス議長は、トランプ政権がビザ発給を拒否したためニューヨークの国連本部を訪れることができず、25日の一般討論には事前収録したビデオ演説で臨みました。演説でアッバス氏は、イスラエル軍によるガザへの攻撃を「人道に対する罪」