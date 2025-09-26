川崎警察署（資料写真）介護中の夫（９１）を自宅で殺害したとして、川崎署は２５日、殺人の疑いで、川崎市川崎区日進町、自営業の妻（８６）を逮捕した。署によると、妻は「介護に疲れて主人の首を締めた」と供述、容疑を認めている。署が詳しい状況を調べている。逮捕容疑は、同日午前９時半ごろから同１１時４０分ごろまでの間、自宅居間で、夫の首を絞めて殺害した、としている。署によると、買い物から帰宅した同居する