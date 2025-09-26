フィニアス（28歳）が、長年の恋人クラウディア・スレフスキー（29歳）と婚約した。妹ビリー・アイリッシュとのコラボでも知られる歌手のフィニアスが、7年交際を続けてきたクラウディアと婚約したことをインスタグラムで発表した。9月24日、2人はロマンティックな夕日の中でプロポーズを交わした様子を収めた写真を投稿。「永遠に 9.22」とキャプションを添えている。投稿にはそのほか、山頂でキスを交わす姿や、ヘリコプターから