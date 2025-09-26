きょうの為替市場はドル高が強まっており、ユーロドルも売りに押され、１．１６６５ドル付近まで下落。２１日線を下放れる展開が見られているが、目先は１．１５ドル台後半に来ている１００日線が下値メドとして意識されそうだ。一方、ユーロ円は１７４円台で上下動。ドル円は上値追いが強まっているものの、ユーロの下げがユーロ円を圧迫。ただ、年初来高値を更新し続けており、力強さに変化はない。