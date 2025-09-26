◇欧州リーグ1次リーグ開幕節（2025年9月24日）欧州リーグ1次リーグが開幕して9試合が行われ、前田大然と旗手怜央が先発したセルティックは敵地でレッドスターと1―1で引き分けた。前田は前半のみで退き旗手は後半23分に交代。フェイエノールトの渡辺剛は0―1で敗れた敵地のブラガ戦に後半17分から出場した。バーゼルの常本佳吾は1―2で敗れた敵地のフライブルク戦で右太腿裏付近を痛めて後半13分に負傷交代。フライブルクの