好き同士だからと交際したとしても、うまくいかなくなるケースもあるでしょう。それってどうしてなのでしょうか？そこで今回は、相性の合わないカップルに見られる「特徴」を紹介します。価値観や考え方が一致しない交際してみて初めて価値観や考え方が一致しないことに気づくカップルはうまくいかなくなる可能性が高いでしょう。特に金銭感覚や生活観の違いを克服できないと、関係は一気に破綻してしまうもの。なので、交際前の段