食事中に「これ美味しいから食べてみて」と勧めてくれる男性。何気ないやり取りに見えますが、実は“好きな気持ち”が隠れているかも。なぜなら、男性は本命の女性に対して、自分の感動や喜びを共有したい心理が強く働くからです。そこで今回は、食事シーンで見抜ける男性の「本命サイン」を紹介します。喜んでもらいたい気持ちの表れ自分が「美味しい」と思った料理を勧めるのは、相手にも同じ体験をしてほしいから。「これ食べて