なにげなく口にした一言が気になる男性との関係に終止符を打つことも。そこで今回は、気になる男性に「言わない方がいいこと」を紹介します。「やっぱり…」「やっぱり…」という言葉は、元から想定していたという意味。「やっぱり素敵」「やっぱり優しい」などポジティブな言い回しで使うのはOKですが、逆にネガティブな言い回しでは絶対に使ってはいけません。なぜなら、「当然できないと思っていた」と言っているのと同じで、男