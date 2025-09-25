イケメン、学歴、年収など、恋の入り口で目を引くのはどうしても“スペック”。でも、長く一緒にいることを考えると、それ以上に大事なのが“言葉と行動の一貫性”です。どれだけ華やかでも、ここが欠けている男性とは疲れる恋になりがち。そこで今回は、不幸な恋を招く男性を見抜く「３つの指標」を紹介します。言葉と行動が一致しているか？「絶対会いたい」「今度こそ行こう」と言うのに、約束を平気でキャンセルする。口では誠