◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日午前４時４０分開始予定）、敵地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発は山本由伸投手（２７）。ドジャースは地区優勝へのマジックを「１」として王手をかけており、勝てば４連覇が決まる。大谷は残り４試合で３本差と