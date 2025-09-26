「ダイヤモンドバックス４−５ドジャース」（２４日、フェニックス）右肩のインピンジメント症候群のため、５月中旬から負傷者リスト（ＩＬ）に入っていたドジャースの佐々木朗希投手（２３）が、メジャーに復帰して敵地フェニックスでのダイヤモンドバックス戦の七回に２番手で登板し、１回を無安打無失点に抑え、メジャー初ホールドを記録した。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で初回に中越え三塁打を放って先制の