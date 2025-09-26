26日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円安の4万5350円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5754.93円に対しては404.93円安。出来高は7783枚となっている。 TOPIX先物期近は3159ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.35ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物