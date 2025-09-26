ヤクルトが来季の新監督候補として、池山隆寛2軍監督（59）に一本化していることが25日、分かった。この日、埼玉・戸田で2軍の本拠地最終戦である巨人戦が行われ、林田哲哉球団社長が試合後のセレモニーに出席。今季限りで退任する高津監督の後任候補を問われ、名前は出さなかったものの「私は決めている。段階を追って発表になると思う」と言及した。池山2軍監督は現役時代、豪快なフルスイングで本塁打を量産。「ブンブン丸