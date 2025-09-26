25日午後、岐阜県多治見市で車いすに乗った男性をダンプカーではね死亡させたにもかかわらず逃走したとして、運送業の男が逮捕されました。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、多治見市の運送業の男（52）です。 警察によりますと男は25日午後2時半ごろ、多治見市前畑町の県道でダンプカーを運転中、車いすに乗った男性（71）と衝突し死亡させたにもかかわらず、現場から逃走した疑いがもたれています