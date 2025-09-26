警察車両の赤色灯介護していた91歳の夫を殺害したとして、川崎署は25日、殺人の疑いで川崎市川崎区、自営業吉原陽子容疑者（86）を逮捕した。「介護に疲れた」と供述しているという。逮捕容疑は25日午前、自宅で夫の清さんの首を絞め、死亡させた疑い。