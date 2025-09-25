バンダイは、「DX昭和ライダーライドウォッチセット2」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「DX昭和ライダーライドウォッチセット2」(11,000円)現在予約受付中の「DX昭和ライダーライドウォッチセット」の続弾として、いまだライドウォッチとなっていない昭和ライダーたちを一挙にラインナップした「DX昭和ライ