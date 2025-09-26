きょうの為替市場はドル高が強まる中、ポンドドルは１．３３ドル台半ばまで下落しており、２１日線を下放れる展開が見られている。一方、ドル円の上昇にもかかわらず、ポンド円は上値の重い展開が見られ、２００円台を維持できていない。ポンドは対ユーロでも下落しており独歩安の展開。 今週の英国債入札は需要が低迷し、英国債利回りが上昇していた。それでもポンドは下落。脆弱な英財政状況への懸念が背景にありそ