◇ナ・リーグドジャース5−4ダイヤモンドバックス（2025年9月24日フェニックス）炎の13球で王手だ！！右肩痛から復帰したドジャースの佐々木朗希投手（23）が24日（日本時間25日）、ダイヤモンドバックス戦で3―1の7回からメジャー初救援し、2三振を奪う3者凡退と完璧に封じた。最速は99・8マイル（約160・6キロ）。チームは延長11回の死闘を制し、2位パドレスが敗れたため、地区優勝マジックは2つ減って「1」に。ワールド