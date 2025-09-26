北海道で起きた10台が絡む事故。現場から逃走した男が逃げ込んだのは3キロ離れた工場でした。工場の敷地を走る容疑者の男。すぐ後ろには複数の警察官が追いかけます。そして、およそ30秒後、男は警察官に取り押さえられました。建造物侵入の疑いの現行犯で逮捕された北海道・恵庭市のパート従業員・今北知宏容疑者（33）。なぜ、今北容疑者は警察官に追われていたのか。25日午前9時半前、恵庭市の国道36号で、車10台が絡み、2人が