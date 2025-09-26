国連の安全保障理事会は24日、AI＝人工知能の軍事利用に関する会合を開き、各国が規制の必要性を訴える中、アメリカは反対の立場を示しました。AIの軍事利用をめぐり開かれた国連の安全保障理事会の会合では、グテーレス事務総長が「近年の紛争はAIの実験場になっている」とした上で、人間が関与せずAIの判断で人を殺傷する兵器を禁止すべきと強調し、2026年までに法的拘束力のある規制の枠組みを設けるよう訴えました。また、韓国