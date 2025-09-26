プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鮭とズッキーニのみそマヨ和え」 「ヒジキの煮物の白和え」 「シジミ汁」 の全3品。 鮭や豆腐、シジミを使ったヘルシーな献立です。【主菜】鮭とズッキーニのみそマヨ和え 柔らかく火を通した鮭をみそとマヨネーズで和えた、ボリューム感のあるメイン料理。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：435Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田