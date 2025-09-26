２５日、ウルムチ天山国際空港で、見送りの各民族の人々に手を振る習近平氏。（ウルムチ＝新華社記者／謝環馳）【新華社ウルムチ9月25日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は25日、新疆ウイグル自治区ウルムチ市で開かれた同自治区成立70周年の祝賀行事への出席を終え、特別機で北京へ向かった。２５日、ウルムチ天山国際空港で、見送りの各民族の人々に手を振る習近平氏。