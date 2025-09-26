NY株式25日（NY時間11:56）（日本時間00:56） ダウ平均46059.49（-61.79-0.13%） ナスダック22447.05（-50.81-0.23%） CME日経平均先物45500（大証終比：+40+0.09%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均、ナスダックとも続落。ＡＩ主導の上昇相場にも息切れ感が出ている中、市場は次の材料探しとなっている。米株式市場はこれまで、９月はリターンが最悪の月というアノマリーを覆してきたが