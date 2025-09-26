【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は25日、ラトニック米商務長官が韓国に対し、7月に大筋合意した約3500億ドル（約52兆円）の対米投資をわずかに増額することを提案したと報じた。米韓両国は関税交渉の詰めの協議を残しており、米国がより有利な条件を引き出そうとしている可能性がある。報道によると、ラトニック氏は日米両国が交わした投資に関する覚書と近い内容を韓国に迫っている。日本は覚書