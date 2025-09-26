韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』最終話にて、ユメキが惜しくも脱落となった。【映像】無念の脱落…悲しみの表情を浮かべるユメキ『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練