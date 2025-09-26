TVアニメ『永久のユウグレ』の第1話「星の海に魂の帆をかけた女」のWEB版予告がMBS animation 公式チャンネルにて公開された。 参考：『永久のユウグレ』新キャストに鶴岡聡×子安武人×仲野裕×伊瀬茉莉也キャラビジュアルも 本作は、P.A.WORKSによるオリジナル本格ラブストーリー。舞台となるのは、AIの技術が発展した未来の世界。物語は、最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長