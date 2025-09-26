長崎市で発見された昆虫類の左側の翅化石（福井県立大恐竜学部、福井県立恐竜博物館、長崎市恐竜博物館提供）九州初産出となる中生代（約2億5千万年前〜6600万年前）の昆虫化石が熊本県と長崎県で発見されたと、福井県立大恐竜学部などの研究チームが26日付の日本古生物学会の国際学術誌に発表した。当時の陸上の生態系や環境を知る上で重要としている。熊本県上天草市の椚島で2007年、県民がずんぐりとした昆虫類の腹部化石を