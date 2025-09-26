【ヘキサギア ヴェローチェ改 【レヴァンテ】】 9月26日 発売 価格：14,080円 コトブキヤは、プラモデル「ヘキサギア ヴェローチェ改 【レヴァンテ】」を9月26日に発売する。価格は14,080円。 本商品は、ヒューマノイド、ビークル、インターセプターの三つの形態への変形が魅力の迎撃用ヘキサギア「ヴェローチェ」に、「空中でのヒ