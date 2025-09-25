伊豆シャボテン動物公園が運営する屋内型ふれあい動物園「アニタッチPARK イオンモール太田」では、2025年7月10日(木)にフタユビナマケモノの赤ちゃんが、また9月11日(木)にはキンカジューの赤ちゃんが、それぞれ1頭ずつ誕生した(性別はまだ不明。「アニタッチPARK イオンモール太田」で動物の赤ちゃんが誕生フタユビナマケモノの赤ちゃんは、父「てんてん」と母「ぽんぽん」の間に生まれた。「ぽんぽん」はとてもこまめに育児をし