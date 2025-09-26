◆パ・リーグ西武―日本ハム（２５日・ベルーナＤ）脳腫瘍と闘いながら２８才の若さで逝去した元阪神・横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」で主演の横田さん役を務める松谷鷹也とトレーナーの土屋さん役を演じる上地雄輔がセレモニアルピッチに登場した。松谷が投手、上地が捕手として登場。松谷の投球がワンバウンドで上地のミットに収まると、球場からは歓声が巻き起こった。２人はそれぞれ球団を通