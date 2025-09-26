バルセロナに所属するスペイン人DFエリック・ガルシアが、バルセロナのクラブ公式チャンネルを通して、現在の充実ぶりを明かした。現在24歳のE・ガルシアは、バルセロナのカンテラ（育成組織）である“ラ・マシア”育ちながら、若くしてイングランドへ渡り、マンチェスター・シティでデビューを飾った。2021年夏にバルセロナ帰還を果たすと、加入直後は本職のセンターバックで主力に君臨したものの、時間の経過とともに出番が