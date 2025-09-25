約5年前、金沢市内で高齢女性が命を落とした連続ひき逃げ事件。亡くなった女性の遺族が、車を運転していた元少年らに損害賠償を求めていた民事裁判の判決が25日、言い渡されました。争点は、同乗者の責任が問えるかどうか。どのような判断が示されたのでしょうか。 2020年12月、金沢市の中心部で発生した連続ひき逃げ事件。当時19才の少年が、酒を飲んだ後に車を運転して相次いで人をはね、このうち高齢女性1人を死亡させました