未来都市“Woven City”。人が住み、未来のモビリティが動く実証実験が始まりました。富士山の麓にできた巨大な都市。街の中には、小型モビリティや荷物を運ぶ自動運転ロボットが見られます。この場所は、トヨタ自動車が静岡・裾野市の工場跡地に建設した実証実験都市「Toyota Woven City」です。ウーブン・バイ・トヨタ 豊田大輔SVP：（世の中に）出す前から（フィードバックを）早めにもらい、もっといい価値を世の中に出した時